Son dakika haberi | Konya'da ekin ve saman balyası yangını

Edinilen son dakika haberine göre Konya'nın Hüyük ilçesinde ekili arazide çıkan yangında ekin tarlalarının yanı sıra çok sayıda saman balyası da zarar gördü.

Konya'nın Hüyük ilçesinde ekili arazide çıkan yangında ekin tarlalarının yanı sıra çok sayıda saman balyası da zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Hüyük'ün Kıreli Mahallesi'nde, Çavuş Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yol kenarında bulunan ekin ekili bir arazi henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Kısa zamanda büyüyen yangın çevredeki farklı kişilere ait ekin tarlaları ile yakındaki bir besihanede bulunan saman balyalarına da sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi arazi sahibi çiftçiler yaparken, söndürme çalışmalarına itfaiye ve Hüyük Belediyesi'nin alana sevk ettiği iş makineleri ile vatandaşlar da traktörleriyle destek verdi.

Kıreli Mahallesi Muhtarı İsmail Parlar, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu farklı şahıslara ait 80 dekar ekin ekili alan ile yaklaşık 2 bin civarında saman balyasının zarar gördüğünü belirterek, "Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve araştırılıyor. Mahallemize ve çiftçilerimize geçmiş olsun dileğinde bulunmak istiyorum. Rabbim bir daha göstermesin. Söndürme çalışmalarına destek veren itfaiyemize, ilçe belediyemize ve herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Muhtar Parlar, Kıreli Mahallesi'nde ilk yangına yakın bölgede çıkan ikinci bir ekin yangınının da kontrol altına alınarak söndürüldüğünü, bu mevkide de yaklaşık 3 dönümlük bir ekinin zarar gördüğünü kaydetti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı