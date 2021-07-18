Son dakika haberi... Kocaeli'de kayalıktan düşen kişi öldü
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Son dakika haberi... Kocaeli'de kayalıktan düşen kişi öldü

Son dakika haberi... Kocaeli'de kayalıktan düşen kişi öldü
Anadolu Ajansı / Fahri Haner - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kayalıktan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kayalıktan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Değirmendere Mahallesi'nde oğluna ait arı kovanlarının bulunduğu ormanlık alanda su borularını tamir etmeye çalışan Nevzat M. (66), henüz belirlenemeyen nedenle kayalıktan düştü.

Babasından haber alamayan Ali M. bölgeye gitti. Babasını kayalık bölgede bulan Ali M. durumu sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralanan Nevzat M, ekiplerce bulunduğu yerden alındı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

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