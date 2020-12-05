Giriş kattaki odun deposunda çıkan yangın söndürüldü
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Giriş kattaki odun deposunda çıkan yangın söndürüldü

05.12.2020 22:27 | Son Güncelleme: 05.12.2020 22:58

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi'nde Nesim Yayaşit'e ait 5 katlı binanın giriş katında, kuru odunların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle binanın giriş katında hasar meydana geldi.

Öte yandan, yangını izlemek için kısıtlama saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından evlerine gönderildi.

Giriş kattaki odun deposunda çıkan yangın söndürüldü
Giriş kattaki odun deposunda çıkan yangın söndürüldü
Giriş kattaki odun deposunda çıkan yangın söndürüldü
Giriş kattaki odun deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral

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