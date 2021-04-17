Evinde bıçaklanarak öldürülen yaşlı adam toprağa verildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürülen 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal'ın cenazesi defnedildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürülen 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal'ın cenazesi defnedildi.

Kocaeli Devlet Hastanesi morgundan alınan Topal'ın cenazesi, Rahmiye Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada, Topal'ın çocukları Şaban ve Erdoğan Topal, taziyeleri kabul etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da Topal'ın yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Evin önünde helallik alınmasının ardından Arslanbey Mezarlığı'na getirilen Topal'ın cenazesi, kılınan namazın ardından burada toprağa verildi.

Olay

Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak'ta dün, yalnız yaşayan babası Halil İbrahim Topal'ın evine giden Şaban Topal, babasını elleri bantlı ve bıçaklanmış halde bulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Topal'ın öldüğünü belirlemişti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cinayet zanlısı veya zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş