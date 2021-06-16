Son dakika haberi: Kocaeli'de çıkan yangında fabrikanın sosyal tesisinde hasar oluştu
Son dakika haberler... Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde fabrikaya ait sosyal tesiste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde fabrikaya ait sosyal tesiste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçede faaliyet gösteren bir fabrikanın sosyal tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden görevliler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu itfaiyeye bildirdi.
Ekiplerce söndürülen yangında, tesiste hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz