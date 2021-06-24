Son dakika haberi... Kırmızı ışıkta kaza: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Kırmızı ışıkta kaza: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... BURDUR'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile aynı istikamete giden otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı.

BURDUR'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile aynı istikamete giden otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Antalya kavşağında meydana geldi. Hüseyin Sirkeci (67) yönetimindeki 11 DJ 199 plakalı otomobil kırmızı ışıkta beklerken, Selim Kara (64) yönetimindeki 11 DJ 835 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada sürücüler yara almazken otomobillerde yolcu olarak bulunan Sevim Sirkeci (62), Güler Kara (56) ve Aydan Seçkin (46) hafif şekilde yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan iki araçta bulunanların da Bilecik'ten Antalya yönüne gittiği öğrenildi.

Son dakika haberi... Kırmızı ışıkta kaza: 3 yaralı
Son dakika haberi... Kırmızı ışıkta kaza: 3 yaralı
Son dakika haberi... Kırmızı ışıkta kaza: 3 yaralı
Son dakika haberi... Kırmızı ışıkta kaza: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

KARTAL'DA MOTOKURYE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPTI; KAZA KAMERADA
KARTAL'DA MOTOKURYE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPTI; KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri | Aşırı süratli otomobilin alkollü sürücüsü polis noktasına daldı 2'si polis 4 yaralı - KAZA MOBESEDE
Son dakika haberleri | Aşırı süratli otomobilin alkollü sürücüsü polis noktasına daldı 2'si polis 4 yaralı - KAZA MOBESEDE
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Burak Elmas Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Kırmızı ışıkta kaza: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 15:11:29. #1.16#

title