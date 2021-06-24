Son dakika haberi... Kırmızı ışıkta kaza: 3 yaralı

Son dakika haberi... BURDUR'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile aynı istikamete giden otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı.

BURDUR'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile aynı istikamete giden otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Antalya kavşağında meydana geldi. Hüseyin Sirkeci (67) yönetimindeki 11 DJ 199 plakalı otomobil kırmızı ışıkta beklerken, Selim Kara (64) yönetimindeki 11 DJ 835 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada sürücüler yara almazken otomobillerde yolcu olarak bulunan Sevim Sirkeci (62), Güler Kara (56) ve Aydan Seçkin (46) hafif şekilde yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan iki araçta bulunanların da Bilecik'ten Antalya yönüne gittiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı