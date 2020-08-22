Son dakika haberi! KIRKLARELİ Selfie için çıktığı vagon üstünde akıma kapılan çocuğa ambulans helikopterle sevk
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Son dakika haberi! KIRKLARELİ Selfie için çıktığı vagon üstünde akıma kapılan çocuğa ambulans helikopterle sevk

Gelen son dakika haberlerine göre Selfie için çıktığı vagon üstünde akıma kapılan çocuğa ambulans helikopterle sevkKIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde tren istasyonunda, fotoğraf çekmek için vagon üzerine çıktığı öne sürülen Suriyeli Hüseyin Avhese Müslüm (15) elektrik çarpması sonucu yaralandı.

22.08.2020 19:06 | Son Güncelleme: 22.08.2020 19:10

Selfie için çıktığı vagon üstünde akıma kapılan çocuğa ambulans helikopterle sevk

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde tren istasyonunda, fotoğraf çekmek için vagon üzerine çıktığı öne sürülen Suriyeli Hüseyin Avhese Müslüm (15) elektrik çarpması sonucu yaralandı. Vücudunun büyük bölümünde ağır yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan Müslüm, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.

Olay, saat 14.00 sularında Alpullu Tren İstasyonu'nda meydana geldi. İstasyonda tren vagonunun üzerine selfie yapmak için çıktığı iddia edilen Hüseyin Avhese Müslüm, elektrik akımına kapıldı. Yere düşen çocuk yaralandı. Görenlerin haber vermesi üzerine yaralı Müslüm, olay yerine çağrılan ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Elektrik akımına kapılıp, vücudunun büyük bölümünde derin yanıklar oluşmasıyla ağır yaralanan Hüseyin Avhese Müslüm'ün, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nden, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Yoğun Merkezi'ne sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi. Bakanlığa ait İstanbul'dan havalanan ambulans helikopter, Lüleburgaz 8 Kasım Stadı'na indi. Ambulansla stada getirilen Hüseyin Avhese Müslüm, ambulans helikoptere konularak İstanbul Kartal Dr. Lüfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Son dakika haberi! KIRKLARELİ Selfie için çıktığı vagon üstünde akıma kapılan çocuğa ambulans helikopterle sevk

Kaynak: DHA

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