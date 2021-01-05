KIRKLARELİ - Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükmandıra beldesine yakın Ergene Köprüsü'nde tır, kamyonet ve iki otomobil çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Babaeski, Hayrabolu kara yolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla kaldırıldırılmasının ardından kapanan yol ulaşıma yeniden açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop