KIRKLARELİ - Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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KIRKLARELİ - Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

05.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:41

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükmandıra beldesine yakın Ergene Köprüsü'nde tır, kamyonet ve iki otomobil çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Babaeski, Hayrabolu kara yolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla kaldırıldırılmasının ardından kapanan yol ulaşıma yeniden açıldı.

KIRKLARELİ - Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
KIRKLARELİ - Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
KIRKLARELİ - Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
KIRKLARELİ - Zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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