Son dakika haberi! Kırklareli'de 900 litre sahte içki ele geçirildi
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Son dakika haberi! Kırklareli'de 900 litre sahte içki ele geçirildi

18.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:31
Son dakika haberi! Kırklareli'de 900 litre sahte içki ele geçirildi

Son dakika haberine göre KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ve Vize ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 900 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ve Vize ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 900 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarhisar ilçesinde bir şüphelinin sahte içki üretmek için tesis kurduğunu belirledi. Jandarma, şüphelinin ev ve eklentilerine yaptığı baskında, 500 litre sahte şarap, 30 litre rakı, 1 damıtma düzeneği ve 7 dinlendirme tankı ele geçirdi.

Jandarma ekipleri Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde başka bir şüpheliye ait arazide yaptığı aramada da 310 litre sahte şarap buldu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

 


Son dakika haberi! Kırklareli'de 900 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN

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