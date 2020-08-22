Son dakika haberi! KIRKLARELİ Ağır yaralanan Suriyeli çocuk, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi Gelen son dakika haberlerine göre Ağır yaralanan Suriyeli çocuk, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildiKIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde tren istasyonunda, vagon üzerine çıkan Suriyeli Hüseyin Avhese Müslüm'ü (15) elektrik çarpması sonucu yaralandı.

Ağır yaralanan Suriyeli çocuk, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde tren istasyonunda, vagon üzerine çıkan Suriyeli Hüseyin Avhese Müslüm'ü (15) elektrik çarpması sonucu yaralandı. Vücudunun büyük bölümünde ağır yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan Suriyeli Müslüm, ilk müdahalenin ardından tedavisi için çağrılan ambulans helikopterle İstanbul Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık yoğun merkezine sevk edildi.

Olay bugün saat 14.00 sularında Alpullu Tren İstasyonu'nda meydana geldi. İstasyonda tren vagonunun üzerine çıkan Suriye uyruklu Hüseyin Avhese Müslüm elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılıp yere düşen talihsiz çocuk yaralandı. Görenlerin haber vermesi üzerine yaralı Müslüm, olay yerine çağrılan ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

AMBULANS HELİKOPTERLE İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Elektrik akımına kapılıp vücudunun büyük bölümünde derin yanıklar oluşarak ağır yaralanan Hüseyin Avhese Müslüm, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nden, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Yoğun Merkezi'ne sevk edilmesine karar verildi. Hastanın durumu ağır olduğu için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi. Sağlık Bakanlığı'na ait İstanbul'dan havalanan ambulans Lüleburgaz 8 Kasım Stadına indi. Ambulansla stada getirilen Suriyeli Hüseyin Avhese Müslüm, ambulans helikoptere konularak tedavisi için İstanbul Kartal Dr. Lüfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA