Son dakika haberi... Kırklareli 39 Gençlik Taraftar Grubu şehit çocuğuna forma hediye etti

Son dakika haberi: Kırklareli 39 Gençlik Taraftar Grubu, tatil için Gaziantep'ten kente gelen şehit astsubay Yalçın Nane'nin oğlu Mehmet Yalçın Nane'ye Kırklarelispor forması ile atkı hediye etti.

Kırklareli 39 Gençlik Taraftar Grubu, tatil için Gaziantep'ten kente gelen şehit astsubay Yalçın Nane'nin oğlu Mehmet Yalçın Nane'ye Kırklarelispor forması ile atkı hediye etti.

39 Gençlik Taraftar Grubu Lideri Uğur Çevik, Mehmet Yalçın Nane'ye adının yazılı olduğu Kırklarelispor formasını Atatürk Stadı önünde verdi.

Nane, çok mutlu olduğunu ve böyle bir sürpriz ile karşılaşmayı hiç düşünmediğini söyledi.

Çevik de şehit ve şehit ailelerini hiç bir zaman unutmadıklarını belirterek, bu vatan topraklarının şehitlerin sayesinde korunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran