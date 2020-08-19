Son dakika haberi: KIRIKKALE İş makinesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü Son dakika haberlerine göre İş makinesinde çıkan yangını itfaiye söndürdüKIRIKKALE'de, taş ocağında çalışma yapan iş makinesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

İş makinesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

KIRIKKALE'de, taş ocağında çalışma yapan iş makinesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Sabah saatlerinde merkeze bağlı Karacalı köyünde özel bir işletmeye ait taş ocağında çalışma yapan iş makinesinin motor kısmı alev aldı. Yangını fark eden operatör, iş makinesinden inerek yangına müdahale etti. Fakat, sürücünün çabası sonuç vermeyince, itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekibinin çalışması ile yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak iş makinesinde hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)-

Kaynak: DHA