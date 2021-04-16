Son dakika haberi | Kırıkkale'de ailesinin ulaşamadığı çocuk uyurken bulundu
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Son dakika haberi | Kırıkkale'de ailesinin ulaşamadığı çocuk uyurken bulundu

Son dakika haberi | Kırıkkale'de ailesinin ulaşamadığı çocuk uyurken bulundu
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kırıkkale'de ailesinin kendisinden haber alamadığı çocuk evde uyurken bulundu.

Kırıkkale'de ailesinin kendisinden haber alamadığı çocuk evde uyurken bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi 621. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3. katında oturan Melek İ, akşam saatlerinde eve geldi ve evde bulunan oğlunun kapıyı açması için zile bastı.

Melek İ, 10 yaşındaki oğlu Arda İ'nin kapıyı açmaması ve telefonuna cevap vermemesi üzerine komşularından yardım istedi.

Bir süre komşularıyla kapıyı açmaya çalışan anne başarılı olamayınca çocuğunun hayatından endişe ederek polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiyenin merdivenli aracı ile 3. kattaki eve balkon kapısını kırarak giren ekipler, çocuğu yatağında uyurken buldu.

Kapının açılmasıyla eve giren anne, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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