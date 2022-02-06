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Son dakika haberi | Kilis'te özü alnında olarak dünyaya gelen oğlak öldü

İhlas Haber Ajansı, Mehmet Ali Dağ - Güncel
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Son dakika haberi: Kilis'te özü alnında olarak dünyaya gelen oğlak öldü Kilis'in Musabeyli ilçesinde gözü alnında olarak dünyaya gelen oğlak öldü.

MUSABEYLİ, KİLİS (İHA) - Kilis'te özü alnında olarak dünyaya gelen oğlak öldü

KİLİS - Kilis'in Musabeyli ilçesinde gözü alnında olarak dünyaya gelen oğlak öldü.

Musabeyli ilçesine bağlı Gökmusa köyünde hayvancılıkla uğraşan Ahmet Kartal'ın keçisi önceki gün akşam gözü alnında bir dişi oğlak dünyaya getirdi. Süç içmeyen Oğlak .Gaziantep Canpati Derneği tarafından köyden alınarak, Gaziantep'te Özel bir klinikte tedavi altına alınan oğlak'ın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haberi | Kilis'te özü alnında olarak dünyaya gelen oğlak öldü

Son dakika haberi | Kilis'te özü alnında olarak dünyaya gelen oğlak öldü

Son dakika haberi | Kilis'te özü alnında olarak dünyaya gelen oğlak öldü

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Güncel

Ahmet Kartal, Musabeyli, Kilis, Ölü, Güncel, Haber

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