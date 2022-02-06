Son dakika haberi | Kilis'te özü alnında olarak dünyaya gelen oğlak öldü

MUSABEYLİ, KİLİS (İHA) - Kilis'te özü alnında olarak dünyaya gelen oğlak öldü

KİLİS - Kilis'in Musabeyli ilçesinde gözü alnında olarak dünyaya gelen oğlak öldü.

Musabeyli ilçesine bağlı Gökmusa köyünde hayvancılıkla uğraşan Ahmet Kartal'ın keçisi önceki gün akşam gözü alnında bir dişi oğlak dünyaya getirdi. Süç içmeyen Oğlak .Gaziantep Canpati Derneği tarafından köyden alınarak, Gaziantep'te Özel bir klinikte tedavi altına alınan oğlak'ın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.