Son dakika! Askeri araç devrildi, 5'i asker 16 kişi yaralandı
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Son dakika! Askeri araç devrildi, 5'i asker 16 kişi yaralandı

24.09.2020 12:05 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:03

Son dakika haberleri... Kilis'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5'i asker 16 kişi yaralandı.

Kilis'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5'i asker 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sınır hattında görev yapan askerler, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren bir grup Suriyeli düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenleri Demirışık Hudut Karakolu'na götüren askeri aracın devrilmesi sonucu 5'i asker 16 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman ile Kilis 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruç, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Son dakika! Askeri araç devrildi, 5'i asker 16 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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