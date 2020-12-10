Son dakika haberi | Keles Müftüsü Tanrıkulu'nun eşi kazada yaralandı
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Son dakika haberi | Keles Müftüsü Tanrıkulu'nun eşi kazada yaralandı

10.12.2020 20:07 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:11
Son dakika haberi | Keles Müftüsü Tanrıkulu'nun eşi kazada yaralandı

Son dakika haberleri... BURSA'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada Keles İlçe Müftüsü Hasan Tanrıkulu'nun (60) eşi Nimet Tanrıkulu (58), yaralandı.

BURSA'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada Keles İlçe Müftüsü Hasan Tanrıkulu'nun (60) eşi Nimet Tanrıkulu (58), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Alanyurt yolu Diş Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. İnegöl yönüne giden Samet Şahinbaş (33) yönetimindeki 16 AC 1393 plakalı hafif ticari araç, Keles Müftüsü Hasan Tanrıkulu'nun kullandığı 16 U 7881 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Hasan Tanrıkulu'nun eşi Nimet Tanrıkulu hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle İnegöl- Yenişehir yolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Nimet Tanrıkulu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberi | Keles Müftüsü Tanrıkulu'nun eşi kazada yaralandı
Son dakika haberi | Keles Müftüsü Tanrıkulu'nun eşi kazada yaralandı
Son dakika haberi | Keles Müftüsü Tanrıkulu'nun eşi kazada yaralandı
Son dakika haberi | Keles Müftüsü Tanrıkulu'nun eşi kazada yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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