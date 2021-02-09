Son dakika haberi... Kedinin yuttuğu 6 santimlik iğne, operasyonla çıkarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Kedinin yuttuğu 6 santimlik iğne, operasyonla çıkarıldı

09.02.2021 08:52 | Son Güncelleme: 09.02.2021 08:56
Son dakika haberi... Kedinin yuttuğu 6 santimlik iğne, operasyonla çıkarıldı

Son dakika haber: BARTIN'da 'Maviş' isimli kedinin yuttuğu yaklaşık 6 santimlik dikiş iğnesi, operasyonla çıkarıldı.

BARTIN'da 'Maviş' isimli kedinin yuttuğu yaklaşık 6 santimlik dikiş iğnesi, operasyonla çıkarıldı. Serkan Yılmaz (27), kedisinin boğazından paslanmış şekilde çıkartılan iğneyi hatıra olarak saklıyor.

Kentte serbest meslekle uğraşan Serkan Yılmaz, Maviş adlı Persian (İran kedisi) cinsteki kedisinin geçen hafta, iki gün boyunca bir şey yemediğini ve hareketlerinde yavaşlama olduğunu fark edip, özel bir kliniğe götürdü. Veteriner hekimi Olcay Ortakçı yaptığı muayenede, kedinin ağzında enfeksiyon oluşması nedeniyle röntgen çekmeye karar verdi. Ortakçı, röntgende kedinin yemek borusunun ortasında 6 santim uzunluğunda ve ucunda ip olan dikiş iğnesini tespit etti. Veteriner hekim Ortakçı, Anestezi uygulayarak uyuttuğu kediyi, yarım saatlik ameliyatın ardından dikiş iğnesini çıkardı. Başarılı operasyonun ardından Maviş, sahibi Serkan Yılmaz'a teslim edildi.

'YEMEK YEMİYOR DİYE GİTTİK, İĞNE YUTTUĞUNU FARKETTİK'Kedisinin hareketlerinin yavaşlamaması ve yemek yememesinden şüphelenerek, veteriner kliğine götürdüğü belirten Serkan Yılmaz, "Veteriner hekim Olcay Ortakçı, yapılan muayede kedinin ağzında kireçlenmeden dolayı enfeksiyon oluştuğunu söyledi. Sonra emin olmak için kedinin röntgeni çekildi. Röntgende boğazında dikiş iğnesi olduğunu tespit etti. Yarım saatlik operasyonunun ardından iğne bulunduğu yerden çıkartıldı. Şu anda ilaçlarını kullanıyor. Sağlığı gayet yerinde eski haline döndü" dedi.KÜFLÜ İĞNEYİ HATIRA OLARAK SAKLIYOR

İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını ifade eden Yılmaz, "Ben hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaştım. Veteriner hekimde çok şaşırdı. Normal şartlarda bu tür hayvanların bir cisim yutması halinde kusma olacağını söyledi ama bizim kedinin öyle bir şikayeti olmadı. Çok şaşırdık. Ben zaten yemekten kesildi diye veteriner hekime götürdüm. İğne ile karşılaştık. Şimdi boğazından çıkan iğneyi hatıra olarak saklıyorum. Zaten iğne paslanmış. Ama bu olaydan dolayı çok korktum. Çünkü kedi derdiğini söylemezdi, tesadüf eseri biz bunu öğrendik. Kedimiz sağlığına kavuştuğu için çok mutluyuz" diye konuştu.


Son dakika haberi... Kedinin yuttuğu 6 santimlik iğne, operasyonla çıkarıldı
Son dakika haberi... Kedinin yuttuğu 6 santimlik iğne, operasyonla çıkarıldı
Son dakika haberi... Kedinin yuttuğu 6 santimlik iğne, operasyonla çıkarıldı
Son dakika haberi... Kedinin yuttuğu 6 santimlik iğne, operasyonla çıkarıldı
Son dakika haberi... Kedinin yuttuğu 6 santimlik iğne, operasyonla çıkarıldı
Son dakika haberi... Kedinin yuttuğu 6 santimlik iğne, operasyonla çıkarıldı
Son dakika haberi... Kedinin yuttuğu 6 santimlik iğne, operasyonla çıkarıldı
Son dakika haberi... Kedinin yuttuğu 6 santimlik iğne, operasyonla çıkarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Angela Merkel Pervin Buldan Devlet Bahçeli Leyla Şahin Usta
Magazin Ezgi Mola Buse Varol Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Ersun Yanal Hakan Kutlu
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Kedinin yuttuğu 6 santimlik iğne, operasyonla çıkarıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 08:59:12. #1.14#
title