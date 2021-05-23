Son dakika haberi | Kedi ihbarı alan ekipler, kayayı keserek yavru kediyi annesine teslim etti
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Son dakika haberi | Kedi ihbarı alan ekipler, kayayı keserek yavru kediyi annesine teslim etti

İhlas Haber Ajansı / Gökay Başdan - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Kedi ihbarı alan ekipler, kayayı keserek yavru kediyi annesine teslim etti Bursa'nın Mudanya ilçesinde deniz kenarında kayalıklara sıkışan yavru kediler, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından yağmurlu havaya aldırış etmeden uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Kedi ihbarı alan ekipler, kayayı keserek yavru kediyi annesine teslim etti

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde deniz kenarında kayalıklara sıkışan yavru kediler, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından yağmurlu havaya aldırış etmeden uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Olay, Mudanya ilçesine bağlı sahil kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil kenarında vatandaşlar kedi sesi duydu. Kayalara yavru kedilerin sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, kedinin sesinin geldiği yerden kayayı keserek yavru kediyi mahsur kaldığı yerden çıkarttı. Diğer iki kediyi de vatandaşlar kendi imkanları ile çıkarttı. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, annesine teslim edildi. Vatandaşlar, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Son dakika haberi | Kedi ihbarı alan ekipler, kayayı keserek yavru kediyi annesine teslim etti
Son dakika haberi | Kedi ihbarı alan ekipler, kayayı keserek yavru kediyi annesine teslim etti
Son dakika haberi | Kedi ihbarı alan ekipler, kayayı keserek yavru kediyi annesine teslim etti
Son dakika haberi | Kedi ihbarı alan ekipler, kayayı keserek yavru kediyi annesine teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökay Başdan

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