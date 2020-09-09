Son dakika haberi! Kazakistan'da tesisatçı dehşeti
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Son dakika haberi! Kazakistan'da tesisatçı dehşeti

Son dakika dünya haberine göre Kazakistan'da bir tesisatçı kendisinden indirim talep eden müştesini bıçaklayarak öldürdü.

Son dakika haberi! Kazakistan'da tesisatçı dehşeti
09.09.2020 17:40 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:49
Kazakistan'da bir tesisatçı kendisinden indirim talep eden müştesini bıçaklayarak öldürdü.

Kazakistan'da tesisatçı dehşeti yaşandı. Banyosundaki su akıntısını gidermek için evive tesisatçı çağıran Murzaeva Y. (32), tesisatçı tarafından katledildi. Yerel medyanın haberine göre, genç kadın yapılan işlemi fazla bulduğu gerekçesiyle tesisatçıdan indirim istedi. İndirimi kabul etmeyen tesisatçı  Murzaeva Y. ile tartışmaya başladı.

VÜCUDUNUN 12 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Kavganın büyümesiyle tesaitçı çantasından çıkardığı bıçakla Murzaeva Y. 'i 12 yerinden bıçakladığı kaydedildi. Murzaeva'ya yardım etmek isteyen 63 yaşındaki annesi ve komşusunu da bıçaklayan saldırgan polis tarafından tutuklandı. Murzaeva olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan komşusu ve annesinin durumunun ağır olduğu açıklandı.


- Kazakistan

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Kaynak: DHA

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