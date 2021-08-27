Son dakika haberi... Kazakistan'da askeri mühimmat deposundaki patlamada 4 askeri personel hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Kazakistan'da askeri mühimmat deposundaki patlamada 4 askeri personel hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Kazakistan'da askeri mühimmat deposundaki patlamada 4 askeri personel hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kazakistan'ın güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda dün meydana gelen patlama nedeniyle 4 askeri personelin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kazakistan'ın güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda dün meydana gelen patlama nedeniyle 4 askeri personelin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün askeri mühimmat deposunda 10'dan fazla patlamanın meydana geldiğini belirtti.

Yermekbayev, patlamada 4 askeri personelin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Askeri mühimmat deposundaki patlamaya ilişkin araştırma faaliyetlerinin sürdüğünü kaydeden Yermekbayev, "Ön tahminlerimize göre, patlamaya güvenlik ihlali, kendiliğinden yanma, kimyasal reaksiyon dahil kasıtlı patlama veya sabotaj da neden olabilir." ifadesini kullandı.

Bölgede patlamaların durdurulduğu ancak yangının devam ettiği aktarıldı.

Askeri mühimmat deposu patladı

Dün yerel saatle 19.00 sularında ülkenin güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde yer alan askeri birliğin mühimmat deposunda çıkan yangın daha sonra patlamaya neden olmuştu.

Patlamada, 12'si askeri görevli 66 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Şpekbayev, dün olay yerinden yaptığı açıklamada, patlamanın yaşandığı depoda ağırlıklı olarak uzun uçuş menzilli değil mühendislik mühimmatın saklandığını belirtmişti.

Patlamanın meydana geldiği askeri birliğin çevresindeki köylerden 1200 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmiş, tahliye edilen köyler polis ekiplerince güvenlik amaçlı çevrilmişti.

Öte yandan, bölgede kara ve demir yolları geçici olarak ulaşıma kapatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, patlamaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını belirtmişti.

Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev ile İçişleri Bakanı Yuryi İlyin, olay yerinde incelemelerde bulunmuştu.

2019'da ülkenin Arıs kenti yakınlarındaki askeri birlikte çıkan benzer olay sonrası mühendislik mühimmatın bir kısmının söz konusu askeri birliğin deposuna taşındığı öğrenilmişti.

Askeri mühimmat deposunda devam eden yangın nedeninin depoda saklanan TNT (trinitrotoluen) olabileceği açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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