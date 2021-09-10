Kazada yaralandı, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi - Haberler
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Kazada yaralandı, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kazada yaralandı, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi -Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör kazasında yaralanan 45 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör kazasında yaralanan 45 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle hastaneye...

Kazada yaralandı, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

- Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör kazasında yaralanan 45 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör kazasında yaralanan 45 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ın Suşehri ilçesi Arpayazı köyü mevkiinde meydana geldi. S.D idaresindeki 58 EN 139 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan yolcu S.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırık tespit edilen yolcu S.D. ambulans helikopterle alınarak Sivas kent merkezinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kazada yaralandı, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Kazada yaralandı, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Kazada yaralandı, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Kazada yaralandı, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı / Nevzat Yücel - Son Dakika Haberleri
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