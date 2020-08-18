Son dakika haberi! Kazada otomobilin kopan kapısı, diğer aracın önüne saplandı Son dakika habere göre DÜZCE'deki D-100 yolunda, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, önündeki otomobile çarptı.

DÜZCE'deki D-100 yolunda, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, önündeki otomobile çarptı. Kazada öndeki otomobilin kopan kapısı, diğer aracın ön kısmına saplanırken, 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde D-100 yolu Çoban kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden yabancı uyruklu Sabbah Abu Alkıma yönetimindeki 34 CAM 523 plakalı otomobil iddiaya göre sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmesi sonucu kavşakta yeşil ışığın yanmasını bekleyen Davut Ateş'in kullandığı 06 VHB 54 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ateş'in otomobinin kapısı kopup, diğer otomobilin ön kısmına düştü. Kazada Davut Ateş yaralandı. Yaralı sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA