Son dakika haberi | Kayseri'de kazada ölen üniversite öğrencilerinin isimleri dersliklere verildi

Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte, trafik kazasında hayatını kaybeden 2 öğrencinin isimleri dersliklere verildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erciyes Dağı dönüş yolunda yaşanılan elim trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden üniversitemiz öğrencileri Hilal ve Kürşad Samed'in isimleri, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz dersliklerinde yaşayacak, makamları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

ERÜ öğrencilerini taşıyan midibüs, 5 Ocak'ta, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde şarampole devrilmiş, kazada 2 öğrenci ölmüştü.