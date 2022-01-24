Son dakika haberi | Kayseri'de kazada ölen üniversite öğrencilerinin isimleri dersliklere verildi - Haberler
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Son dakika haberi | Kayseri'de kazada ölen üniversite öğrencilerinin isimleri dersliklere verildi

Son dakika haberi | Kayseri'de kazada ölen üniversite öğrencilerinin isimleri dersliklere verildi
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte, trafik kazasında hayatını kaybeden 2 öğrencinin isimleri dersliklere verildi.

Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte, trafik kazasında hayatını kaybeden 2 öğrencinin isimleri dersliklere verildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erciyes Dağı dönüş yolunda yaşanılan elim trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden üniversitemiz öğrencileri Hilal ve Kürşad Samed'in isimleri, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz dersliklerinde yaşayacak, makamları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

ERÜ öğrencilerini taşıyan midibüs, 5 Ocak'ta, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde şarampole devrilmiş, kazada 2 öğrenci ölmüştü.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

Kayak Merkezi, Mustafa Çalış, Erciyes, Medya, Güncel, Haber

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