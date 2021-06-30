Son dakika haberleri: Kayseri'de kargo aracına uyuşturucu operasyonu: 10 kilo esrar ele geçirildi
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Son dakika haberleri: Kayseri'de kargo aracına uyuşturucu operasyonu: 10 kilo esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Kayseri'de kargo aracına uyuşturucu operasyonu: 10 kilo esrar ele geçirildi Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir kargo aracına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 10.300 gram kubar esrar ve 750 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Kayseri'de kargo aracına uyuşturucu operasyonu: 10 kilo esrar ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir kargo aracına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 10.300 gram kubar esrar ve 750 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 06 CEP 362 plakalı kargo araç Malatya uygulama noktasında durduruldu. Araçta bulunan Z.D., R.E. ve Ö.Y. gözaltına alınırken, Cumhuriyet savcısından alınan karara istinaden araçta narkotik arama köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada valiz içerisinde 10,300 gram kubar esrar ve 750 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Son dakika haberleri: Kayseri'de kargo aracına uyuşturucu operasyonu: 10 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika haberleri: Kayseri'de kargo aracına uyuşturucu operasyonu: 10 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika haberleri: Kayseri'de kargo aracına uyuşturucu operasyonu: 10 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika haberleri: Kayseri'de kargo aracına uyuşturucu operasyonu: 10 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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