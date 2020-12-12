Son dakika haberi | Kayseri'de, eksi 2 derecede görev yapan polislere vatandaştan çay ve poğaça ikramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Kayseri'de, eksi 2 derecede görev yapan polislere vatandaştan çay ve poğaça ikramı

12.12.2020 23:45 | Son Güncelleme: 12.12.2020 23:49
Son dakika haberi | Kayseri'de, eksi 2 derecede görev yapan polislere vatandaştan çay ve poğaça ikramı

Son dakika haberi... KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eksi 2 derece görev yapan polislere, mahalle sakinleri çay ve poğaça ikram etti.

KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eksi 2 derece görev yapan polislere, mahalle sakinleri çay ve poğaça ikram etti.

Türkiye genelinde Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve Pazartesi 05.00'te sonra erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kayseri'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında uygulama ve kontrol merkezi oluşturdu. Kısıtlamanın kontrol edildiği Argıncık Mahallesi'nde eksi 2 derecede görev yapan polislere, nöbet alanına yakın bir yerde oturan Mustafa Ildır ve ailesi çay ve poğaça ikram etti. Duyarlı vatandaşlar, kısıtlamada nöbet tutan polislerle kısa bir süre sohbet ettikten sonra evine döndü. Polisler de vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıda bulundu.


Son dakika haberi | Kayseri'de, eksi 2 derecede görev yapan polislere vatandaştan çay ve poğaça ikramı
Son dakika haberi | Kayseri'de, eksi 2 derecede görev yapan polislere vatandaştan çay ve poğaça ikramı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

İlgili Haberler

Soğuk havada görev yapan polislere çorba ikram ettiler
Soğuk havada görev yapan polislere çorba ikram ettiler
Başkan sokakta görev yapan polis ve belediye çalışanlarını unutmadı
Başkan sokakta görev yapan polis ve belediye çalışanlarını unutmadı
Başkan sokakta görev yapan polis ve belediye çalışanlarını unutmadı
Başkan sokakta görev yapan polis ve belediye çalışanlarını unutmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Birkan Sokullu
Spor Sörloth Samatta Samet Aybaba Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk İzmir Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Kayseri'de, eksi 2 derecede görev yapan polislere vatandaştan çay ve poğaça ikramı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 23:50:32. #1.14#
title