8 gün önce kaybolan balıkçı, ağaca asılı halde ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 8 gün önce kaybolan 38 yaşındaki Hasan D., ağaca asılı halde ölü olarak bulundu.

Bodrum'da, 8 gün önce kaybolan 38 yaşındaki Hasan D., ormanlık alanda ağaca asılı halde ölü bulundu. İntihar ettiği sanılan Hasan D.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

YAKINLARI KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Çarşı Mahallesi'ndeki balıkçılık firmasında çalışan Hasan D., 26 Eylül'de akşam işten çıktı. Hasan D.'nin iş yerinden çıktıktan sonra evine dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine meraklanan yakınları, kendisini aramaya çıktı. Herhangi bir ize rastlayamayan yakınları, durumu jandarma ve polise bildirerek, kayıp başvurusunda bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hasan D.'nin bulunması için çalışma başlattı. MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, görüntülerden yola çıkarak Hasan D.'nin son gittiği yeri belirledi.

AĞACA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU

Ekipler, MOBESE kayıtlarında en son Kızılağaç mevkiinde görüntülenen Hasan D. için çalışma başlattı. Arama-kurtarma çalışmaları bugün saat 07.00 saatlerinde, Kızılağaç kavşağında sıklaştırdı. Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği'nin de destek verdiği aramalarda, ormanlık alandan ağır bir koku geldiği tespit edildi. Kokuyu takip eden ekipler, Hasan D.'nin ağaca asılı halde cansız bedeni ile karşılaştı.

Hasan D.'nin cansız bedeni ağaçtan indirilip, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İntihar ettiği değerlendirilen Hasan D.'nin otopsisinin ardından yakınlarına teslim edileceği ve toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ