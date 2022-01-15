Çığlık sesleri yürek dağladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada

İstanbul - Bursa yolunda ilerleyen bir otomobil, kaygan zeminin de etkisiyle kaza yaptı. Bu sırada araçta bulunan kişilerin korku içerisinde çığlık attığı anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.