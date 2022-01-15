Çığlık sesleri yürek dağladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada
İstanbul - Bursa yolunda ilerleyen bir otomobil, kaygan zeminin de etkisiyle kaza yaptı. Bu sırada araçta bulunan kişilerin korku içerisinde çığlık attığı anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.
İstanbul Sultangazi'den Bursa'ya seyahat eden ailenin içinde bulunduğu otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otoyolda savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilde bulunan kişiler kazadan yara almadan kurtuldu.
FACİAYI TIR SÜRÜCÜSÜ ÖNLEDİ
Kaza anı otomobildeki kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülere yansıyan kazada, aynı yöndeki TIR'ın sürücüsünün durumu fark edip, manevra yaparak olası faciayı önlediği öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri