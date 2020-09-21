Son dakika haberi | Kaybolan çocuğu trafik polisi ailesine kavuşturdu
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Son dakika haberi | Kaybolan çocuğu trafik polisi ailesine kavuşturdu

Son dakika haberi... Adana'da D-400 karayolu alt geçidinde bulunan 4 yaşındaki çocuk, trafik polisi tarafından ailesine kavuşturulurken, anne gözyaşlarına boğuldu.

Son dakika haberi | Kaybolan çocuğu trafik polisi ailesine kavuşturdu
21.09.2020 09:51 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:55

Adana'da D-400 karayolu alt geçidinde bulunan 4 yaşındaki çocuk, trafik polisi tarafından ailesine kavuşturulurken, anne gözyaşlarına boğuldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri D-400 karayolu alt geçidinden geçerken 4 yaşındaki Taha Çınar Akkaya'yı gördü. Polis çocuğun yanına giderek alt geçitte ne yaptığını, ailesinin nerede olduğunu sordu. Ancak çocuk bunlara cevap vermeyince polis yakınlarda çocuğun ailesini bulmak için çalışma başlattı. Fakat yapılan çalışmada çocuğun ailesi bulunamadı. Polis, haber merkezine 4 yaşında ismi Taha Çınar Akkaya olan bir çocuğun bulunduğunu, ailesinin bulunamadığı bilgisini verdi. Bunun üzerine haber merkezi ekiplere anons etti.

Bu sırada anne Neşe Akkaya da polis merkezine giderek 4 yaşındaki çocuğunun kayıp olduğu ihbarında bulundu. Bu ihbar üzerine haber merkezi trafik polisleri ile görüşerek çocuğun üzerindeki kıyafetlerden aynı çocuk olabileceği düşünülerek polisler tarafından çocuk aileye götürüldü. Anne çocuğunu polislerin yanında görünce gözyaşlarına boğuldu. Neşe Akkaya oğluna sarılıp gözyaşları içinde hasret giderip polislere teşekkür etti. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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