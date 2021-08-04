Son dakika haberi... Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika haberleri... İZMİR'in Foça ilçesinde Talip Yılmaz, kavga eden alkollü iki kişiyi ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü.

İZMİR'in Foça ilçesinde Talip Yılmaz, kavga eden alkollü iki kişiyi ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 01.30 sıralarında Küçükdeniz Limanı çevresi Aşıklar Caddesi'nde meydana geldi. Sahile yan yana bağlı iki ayrı teknede oturan ve alkollü olduğu ileri sürülen Ekrem B. (38) ile Ahmet G. (21) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışan Talip Yılmaz, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Ekrem B., olay yerinden ayrılıp elinde bıçakla geri döndü ve Talip Yılmaz'ı kasığından bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Talip Yılmaz, Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

FOÇA BELEDİYESPOR'UN ESKİ FUTBOLCUSUSüper Amatör Lig'de mücadele eden Foça Belediyespor 'un eski futbolcusu olduğu belirtilen belirtilen Talip Yılmaz'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi olay yerine yakın bir noktada yakalayarak gözaltına aldı. Ekrem B.'nin işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi Gül