Son dakika haberi | Kavga ihbarından kutlama pastası çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kavga ihbarından kutlama pastası çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kavga ihbarından kutlama pastası çıktı

Son dakika haberlerine göre Polis teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü kutlanıyor.

Polis teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü kutlanıyor. İhlas Haber Ajansı Edremit Körfez Bürosu personeli ilçede görevli polislere bir sürpriz hazırladı. Sahte kavga ihbarı verilen ajans bürosuna gelen polisler sürpriz bir pasta ile karşılaştı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü pandemi kuralları doğrultusunda yapılırken, bir jest de gazetecilerden geldi. İhlas Haber Ajansı personeli hazırladıkları pastayı polisler ile birlikte kestiler. Kavga ihbarına geldiklerinin sanan polis ekipleri gazetecilerin pasta ikramı ile karşı karşıya kalınca çok şaşırdılar. Bir çok olayda birlikte yan yana görev yapan polis teşkilatı ve gazeteciler daha sonrasında bir süre sohbet ettiler.

İhlas Haber Ajansı Edremit Körfez Muhabiri Emrah Elmas, "Polis teşkilatımızın 176. yıl dönümünde birlikte mesai yaptığımız polis arkadaşlarımıza bir jest yapmak istedik. Küçük bir pasta yaptırdık. Onların bu gününde bir nebze olsa tebessüm ettirebildiysek ne mutlu bize" dedi. - BALIKESİR

Son dakika haberi | Kavga ihbarından kutlama pastası çıktı
Son dakika haberi | Kavga ihbarından kutlama pastası çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Meral Akşener Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ajda Pekkan Murat Yıldırım Tayanç Ayaydın
Spor Diego Ozan Tufan Hakan Kutlu Ümit Öztürk Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Kavga ihbarından kutlama pastası çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 15:37:28. #1.14#
title