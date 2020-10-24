Son dakika haberi | Kastamonu'da orman yangını
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Son dakika haberi | Kastamonu'da orman yangını

24.10.2020 10:11 | Son Güncelleme: 24.10.2020 10:14

Son dakika haberi: Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Çatalzeytin, Küre, Taşköprü, Tosya, Araç, Devrekani, Karadere ve Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Abana, Çatalzeytin ve Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına köylüler ve orman işçileri de destek veriyor.

Bölgenin sarp ve kayalık olması yangına müdahaleyi güçleştiriyor.

Son dakika haberi | Kastamonu'da orman yangını
Son dakika haberi | Kastamonu'da orman yangını
Son dakika haberi | Kastamonu'da orman yangını
Son dakika haberi | Kastamonu'da orman yangını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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