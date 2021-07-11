Son dakika haberi | Kartal'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kartal'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi | Kartal'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kartal'da, 12 kilo 128 gram marihuana ele geçirilen evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kartal'da, 12 kilo 128 gram marihuana ele geçirilen evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yakacık Çarşı Mahallesi'ndeki bir adreste yapılan kontrolde içeriden yoğun şekilde narkotik madde kokusu geldiği tespit edildi.

Eve yapılan operasyonda, Ş.K. ve D.S gözaltına alındı. Aramalarda, 12 kilo 128 gram marihuana ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Kartal Tibet Sertab Erener
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Kartal'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 16:56:29. #1.16#

title