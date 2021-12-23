Son dakika haber | Kars'ta çocukların düşe kalka kızak keyfi - Haberler
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Son dakika haber | Kars'ta çocukların düşe kalka kızak keyfi

İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım - Haberler | Genel

Son dakika haberine göre Kars'ta çocukların düşe kalka kızak keyfi Sarıkamış'ta yağan kar, çocukların eğlencesi olurken, kızağını kapan çocuk kaymaya koştu.

KARS (İHA) - Kars'ta çocukların düşe kalka kızak keyfi

KARS - Sarıkamış'ta yağan kar, çocukların eğlencesi olurken, kızağını kapan çocuk kaymaya koştu.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kızaklarla kaymanın keyfini doyasıya yaşadı. Sarıkamış'ın yokuş yollarında toplanan çocuklar, düşe kalka kaydı. Çocukların yarışırcasına kaymaları renkli görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulduğu Sarıkamış'ta, soğuğa aldırış etmeden kayan çocuklar, düşe kalka kayarak eğlendi.

Bir süre kaydıktan sonra yorgun düşen çocuklar, kızaklarını kucaklayarak evlerinin yolunu tuttu. Çocukların mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.

Son dakika haber | Kars'ta çocukların düşe kalka kızak keyfi

Son dakika haber | Kars'ta çocukların düşe kalka kızak keyfi

Son dakika haber | Kars'ta çocukların düşe kalka kızak keyfi

Son dakika haber | Kars'ta çocukların düşe kalka kızak keyfi

Son dakika haber | Kars'ta çocukların düşe kalka kızak keyfi

Son dakika haber | Kars'ta çocukların düşe kalka kızak keyfi

Son dakika haber | Kars'ta çocukların düşe kalka kızak keyfi

Son dakika haber | Kars'ta çocukların düşe kalka kızak keyfi

İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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