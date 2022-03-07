Son dakika haberleri... Karasu Nehri'nde ölen Yağmur'un cenazesi toprağa verildi - Haberler

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Son dakika haberleri... Karasu Nehri'nde ölen Yağmur'un cenazesi toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Muş'ta 14 gün önce Karasu Nehri'ne düşen ve polis dalgıçlar öncülüğünde yürütülen arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşılan Yağmur Özkan toprağa verildi.

MUŞ (İHA) - Muş'ta 14 gün önce Karasu Nehri'ne düşen ve polis dalgıçlar öncülüğünde yürütülen arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşılan Yağmur Özkan toprağa verildi.

Akşam saatlerinde polis dalgıçlar tarafından cesedi Murat Nehri'nde bulunan 17 yaşındaki Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından cenaze namazı için Son Durak Camii'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi, şehir mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

(Uğur Ulu/İHA)

Son dakika haberleri... Karasu Nehri'nde ölen Yağmur'un cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberleri... Karasu Nehri'nde ölen Yağmur'un cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberleri... Karasu Nehri'nde ölen Yağmur'un cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberleri... Karasu Nehri'nde ölen Yağmur'un cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberleri... Karasu Nehri'nde ölen Yağmur'un cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberleri... Karasu Nehri'nde ölen Yağmur'un cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberleri... Karasu Nehri'nde ölen Yağmur'un cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberleri... Karasu Nehri'nde ölen Yağmur'un cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberleri... Karasu Nehri'nde ölen Yağmur'un cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberleri... Karasu Nehri'nde ölen Yağmur'un cenazesi toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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