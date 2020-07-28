Son dakika haberi: Karantinadaki torunlara doğum günü sürprizi
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Son dakika haberi: Karantinadaki torunlara doğum günü sürprizi

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Kula ilçesinde annelerinin korona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı 14 gündür evde karantinada olan 2 çocuğa, anneanne ve dedesi tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Son dakika haberi: Karantinadaki torunlara doğum günü sürprizi
28.07.2020 17:18 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:13

Manisa'nın Kula ilçesinde annelerinin korona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı 14 gündür evde karantinada olan 2 çocuğa, anneanne ve dedesi tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Hayatlarında unutamayacakları anlar yaşayan çocuklar ve ailenin mutluluğu gözlerinden okundu.

Kula'da artan vaka sayıları sebebiyle geçtiğimiz günlerde bir tekstil fabrikasının 14 günlük süre ile çalışması durdurulmuş, fabrika çalışanları da 14 günlüğüne karantinaya alınmıştı. Karantinaya alınan personellerden biri olan ve korona virüs testi pozitif çıkan Derya Şen'in çocukları Hikmet ve Ceylin Şen de annelerinin testinin pozitif çıkmasından dolayı 14 gün evde karantinaya alındı. Doğum günlerini evde karantinada geçiren kardeşlere, anneanne, dede ve teyze tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Dün 12 yaşına giren Ceylin ve bugün 17 yaşına giren Hikmet Şen için uzaktan doğum günü sürprizi hazırlayan anneanne Fadime İnal, dede İsa İnal ve teyze Arife Kayadelen, Kula TOKİ konutlarında 4.katta oturan Hikmet ve Ceylin için aldıkları pastanın mumlarını yakarak asansöre bıraktı. Daha sonra torunlarını ve ailesini arayan anneanne ve dede, asansöre bir hediye bıraktıklarını ve evin önünde beklediklerini söyledi. Asansördeki pasta ile hediyeyi görünce mutlu olan kardeşler, evlerinin balkonuna çıkarak aşağıda bekleyen anneanne, dede ve teyzesine teşekkür etti.

Karantina sebebiyle bu yıl torunlarının doğum gününü uzaktan kutlamak zorunda kaldıklarını söyleyen dede İsa İnal, salgın hastalık sebebiyle şifa bekleyen tüm hastalara acil şifalar diledi.

Evinin balkonundan doğum günü sürprizi için mutlu olduğunu söyleyen 17 yaşındaki Hikmet Şen ise kardeşi ile hayatı boyunca unutmayacakları bir an yaşadıklarını ifade etti. Annesinin korona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı karantinada olduklarını söyleyen Şen, bu hastalıktan bir an önce kurtulmak ve eski hayatına dönmek istediğini söyledi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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