Son dakika haberi | Karabük'te evlerinde yangın çıkan çift son anda kurtuldu
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Son dakika haberi | Karabük'te evlerinde yangın çıkan çift son anda kurtuldu

Son dakika haberi | Karabük'te evlerinde yangın çıkan çift son anda kurtuldu
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında köy muhtarına ait iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında köy muhtarına ait iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Hacışaban köyünde muhtar Nurettin Can'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden muhtar ve eşi, son anda güçlükle evden dışarı çıkabildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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