Kanala uçan cipin sürücüsü hayatını kaybetti
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Kanala uçan cipin sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / MURAT SÜRÜCÜ - Haberler | 3. Sayfa

Kanala uçan cipin sürücüsü hayatını kaybetti Elbistan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin kanala uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kanala uçan cipin sürücüsü hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Elbistan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin kanala uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Pınarbaşı Mahallesi'nin Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Terzi'nin kullandığı 06 EU 6105 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kaldırıma çıktıktan sonra ağaca çarptı. Cip, çarptığı ağacı kökünden söktükten sonra yaklaşık 2 metre derinliğindeki kanala uçtu. Ters dönerek suya gömülen aracın sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kaza mahalline gelen ekipler, sıkışan Terzi'yi kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kanala giren sağlık ekipleri, direksiyon başında sıkışan sürücüye yardım etmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin çabası, sürücüyü hayata döndürmeye yetmedi. araç, vinç yardımıyla düştüğü kanaldan çıkarıldı. Sürücünün cansız bedeni de araçtan çıkarılarak Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kanala uçan cipin sürücüsü hayatını kaybetti
Kanala uçan cipin sürücüsü hayatını kaybetti
Kanala uçan cipin sürücüsü hayatını kaybetti
Kanala uçan cipin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT SÜRÜCÜ

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