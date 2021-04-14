Son dakika haberi... Kanala devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Kanala devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Kanala devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Muğla'nın Ortaca İlçesinde kanala devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Ortaca İlçesinde kanala devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Akıncı Mahallesinde meydana geldi. Tarlasını sürmeye giden39 yaşındaki Arzu Oruç idaresindeki traktör Kemal Şahin Bulvarında ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesinin ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Oruç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kuruma kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Son dakika haberi... Kanala devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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