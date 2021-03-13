Son dakika haberi | Kamyon ile otomobil çarpıştı; baba yaralandı, oğlu öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Kamyon ile otomobil çarpıştı; baba yaralandı, oğlu öldü

13.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:10
Son dakika haberi | Kamyon ile otomobil çarpıştı; baba yaralandı, oğlu öldü

Bir son dakika haberine göre AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir kargo firmasına ait kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Cengiz Işık (23) öldü, babası Bünyamin Işık is eağır yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir kargo firmasına ait kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Cengiz Işık (23) öldü, babası Bünyamin Işık is eağır yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bolvadin- Emirdağ karayolu Çobanlar kavşağında meydana geldi. Henüz sürücü öğrenilemeyen ve kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen kamyon ile Bünyamin Işık yönetimindeki 03 ACA 168 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Bünyamin Işık ile aynı araçta bulunan oğlu Cengiz Işık yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Bünyamin Işık ve oğlu Cengiz Işık, Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Cengiz Işık, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Babası Bünyamin Işık ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Cengiz Işık'ın cenazesi morga konulurken, kamyon şoförü ise gözaltına alındı.

Polis ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede önlem aldı. Kapanan karayolu, Bolvadin Belediyesi itfaiye ekiplerinin kaza yapan otomobili çekmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.


- Afyonkarahisar
Son dakika haberi | Kamyon ile otomobil çarpıştı; baba yaralandı, oğlu öldü
Son dakika haberi | Kamyon ile otomobil çarpıştı; baba yaralandı, oğlu öldü
Son dakika haberi | Kamyon ile otomobil çarpıştı; baba yaralandı, oğlu öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akbağ Hakan Yılmaz Hakan Taşıyan
Spor Caner Erkin Ali Şansalan Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Kamyon ile otomobil çarpıştı; baba yaralandı, oğlu öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 12:13:32. #1.14#
title