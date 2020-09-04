Eskişehir'de 28 suç kaydı bulunan şahıs tutuklandı
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Eskişehir'de 28 suç kaydı bulunan şahıs tutuklandı

Eskişehir'de 28 suç kaydı bulunan ve son yaptığı hırsızlık olayında güvenlik kameralarına yansıdıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

04.09.2020 19:55 | Son Güncelleme: 04.09.2020 20:44

Eskişehir'de 6 iş yeri ile 1 evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin soruşturma başlatmasının ardından hırsızlık şüphelisinin M.Ç. olduğu tespit edildi. Evinde yakalanarak gözaltına alınan M.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Eskişehir'de Eskibağlar, İstiklal, Hoşnudiye ve Arifiye mahallelerindeki 6 iş yeri ile 1 evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili şikayetler üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri soruşturma başlattı. Tek tek iş yerlerinden güvenlik kamera kayıtlarını toplayan ekipler, hırsızlık şüphelisinin M.Ç. olduğunu belirledi. İkametinde yakalanarak gözaltına alınan M.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerince yapılan inceleme sonucunda 28 suç kaydı olduğu tespit edilen şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

28 suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı adliyede tutuklandı

GÜVENLİK KAMERASINI FARK EDER ETMEZ KIRDI

Son yaptığı hırsızlık olayında gece saatlerinde güvenlik kameralarına yansıyan M.Ç., belirlediği iş yerine gelip önce kapının açık olup olmadığını kontrol ediyor. Bir müddet sokakta dolaşarak etrafı kolaçan eden şahıs, kısa sürede içeriye girmeyi başarıyor. Daha sonra içerideki güvenlik kamerasını fark eden M.Ç, kamerayı tek hamlede kırıyor. 28 suç kaydı bulunan şahsın kameralara yakalandığı iş yerinden fotoğraf makinesi çaldığı öğrenildi.

28 suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı adliyede tutuklandı

TUTUKLANDI

Polis ekiplerince evinde yakalanarak gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Eskişehir'de 28 suç kaydı bulunan şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA

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