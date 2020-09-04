Eskişehir'de 28 suç kaydı bulunan şahıs tutuklandı Eskişehir'de 28 suç kaydı bulunan ve son yaptığı hırsızlık olayında güvenlik kameralarına yansıdıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Eskişehir'de 6 iş yeri ile 1 evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin soruşturma başlatmasının ardından hırsızlık şüphelisinin M.Ç. olduğu tespit edildi. Evinde yakalanarak gözaltına alınan M.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Eskişehir'de Eskibağlar, İstiklal, Hoşnudiye ve Arifiye mahallelerindeki 6 iş yeri ile 1 evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili şikayetler üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri soruşturma başlattı. Tek tek iş yerlerinden güvenlik kamera kayıtlarını toplayan ekipler, hırsızlık şüphelisinin M.Ç. olduğunu belirledi. İkametinde yakalanarak gözaltına alınan M.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerince yapılan inceleme sonucunda 28 suç kaydı olduğu tespit edilen şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINI FARK EDER ETMEZ KIRDI



Son yaptığı hırsızlık olayında gece saatlerinde güvenlik kameralarına yansıyan M.Ç., belirlediği iş yerine gelip önce kapının açık olup olmadığını kontrol ediyor. Bir müddet sokakta dolaşarak etrafı kolaçan eden şahıs, kısa sürede içeriye girmeyi başarıyor. Daha sonra içerideki güvenlik kamerasını fark eden M.Ç, kamerayı tek hamlede kırıyor. 28 suç kaydı bulunan şahsın kameralara yakalandığı iş yerinden fotoğraf makinesi çaldığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Polis ekiplerince evinde yakalanarak gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Kaynak: İHA