Son dakika haberi | Kalp krizi geçiren lise müdür yardımcısı hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi | Kalp krizi geçiren lise müdür yardımcısı hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Kalp krizi geçiren lise müdür yardımcısı hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre KOCAELİ'de Çakabey Anadolu Lisesi'nde görev yapan müdür yardımcısı Cemil Sarı (42), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de Çakabey Anadolu Lisesi'nde görev yapan müdür yardımcısı Cemil Sarı (42), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gölcük ilçesindeki Çakabey Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Cemil Sarı, gece saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Sarı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gölcük Hasaneyn köyünde toprağa verildi.


Son dakika haberi | Kalp krizi geçiren lise müdür yardımcısı hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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