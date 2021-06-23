Silahlı saldırgan, kaldırımda yürüyen husumetlisini 10 el ateş ederek öldürüldü
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Silahlı saldırgan, kaldırımda yürüyen husumetlisini 10 el ateş ederek öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir kişi, otomobil ile takip ettiği husumetlisini kaldırımda yürüdüğü sırada silahla 10 el ateş ederek öldürdü. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi Çukurova Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, İsmail T. (25) husumetli olduğu Mustafa Ok'u (56) otomobil ile bir süre takip etti.

10 EL ATEŞ ETTİ

Daha sonra İsmail T, otomobilden inerek kaldırımda yürümeye devam eden Mustafa Ok'a tabanca ile 10 el ateş açıp araca binip kaçtı. Sol koltuk altından yaralanan Mustafa Ok kanlar içerisinde yere yığıldı. Tabancadan açılan ateş sonucunda bir iş yerinin vitrininde de 3 adet mermi isabet etti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mustafa Ok'u Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mustafa Ok kurtarılamadı. Mustafa Ok'un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olay yerinde bulunan 10 adet boş kovanda delil çalışması yaptı. Kovanlar detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Silahlı saldırgan, kaldırımda yürüyen husumetlisini 10 el ateş ederek öldürüldü
Silahlı saldırgan, kaldırımda yürüyen husumetlisini 10 el ateş ederek öldürüldü
Silahlı saldırgan, kaldırımda yürüyen husumetlisini 10 el ateş ederek öldürüldü
Silahlı saldırgan, kaldırımda yürüyen husumetlisini 10 el ateş ederek öldürüldü
Silahlı saldırgan, kaldırımda yürüyen husumetlisini 10 el ateş ederek öldürüldü
Silahlı saldırgan, kaldırımda yürüyen husumetlisini 10 el ateş ederek öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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