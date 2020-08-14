Son dakika haberi: Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Gelen son dakika haberine göre BURSA'da kaldırıma çarpan motosikletten düşerek metrelerce sürüklenen sürücü Enver Asa(68), hayatını kaybetti.

BURSA'da kaldırıma çarpan motosikletten düşerek metrelerce sürüklenen sürücü Enver Asa(68), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Kosova Mahallesi Bostandere yolunda meydana geldi. Enver Asa'nın kontrolünü kaybettiği motosiklet, kaldırıma çarptı. Devrilen motosikletten düşen Asa, metrelerce sürüklenerek, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı Enver Asa'yı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Asa, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Mustafakemalpaşabursa

Kaynak: DHA