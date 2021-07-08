Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta sahte bandrollü makaron ve tütün operasyonu
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta sahte bandrollü makaron ve tütün operasyonu

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta sahte bandrollü makaron ve tütün operasyonu
Anadolu Ajansı / Ali Çakmak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte bandrollü 200 bin boş makaron ve 160 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte bandrollü 200 bin boş makaron ve 160 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente kamyonla kaçak makaron ve tütün getirileceği bilgisini aldı.

Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, M.G'nin kullandığı kamyonu Atatürk Caddesi'nde durdurdu.

Ekipler, aracın kasasında sahte bandrollü 200 bin boş makaron ve 160 kilogram kıyılmış tütün buldu.

Olayla ilgili sürücü M.G. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

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