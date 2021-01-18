Son dakika haberi: KAĞITHANE'DE EVİNDE SİLAHLA OYNARKEN KENDİNİ VURDU
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Son dakika haberi: KAĞITHANE'DE EVİNDE SİLAHLA OYNARKEN KENDİNİ VURDU

18.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:25
Son dakika haberi: KAĞITHANE'DE EVİNDE SİLAHLA OYNARKEN KENDİNİ VURDU

Son dakika gelişmesine göre KAĞITHANE'de iddiaya göre Ahmet Öz evinde oynadığı babasına ait silahın ateş alması sonucu karnından yaralandı.

KAĞITHANE'de iddiaya göre Ahmet Öz evinde oynadığı babasına ait silahın ateş alması sonucu karnından yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ahmet Öz hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Olay, Çeliktepe Mahallesi İnce Sokak'ta bulunan binanın üçüncü katında meydana geldi. İddialara göre Ahmet Öz isimli kişi, evinde babasına ait silahla oynadığı sırada silah bir anda ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunla Ahmet Öz karnından yaralandı.  Evde bulunanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Ahmet Öz'e ilk müdahalesi evde yaptı, ardından da ambulans ile hastaneye götürdü. Oğlunu yaralı halde ambulansa bindirildiğini gören anne fenalık geçirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

---------------------------Ambulanstan detay görüntü-Yaralının ambulansa bindirilişi-Yaralının yakınlarından detay görüntü-Sağlık ekiplerinden detay görüntü-Daireden detay görüntü-Polisten detay görüntü-Sokak sakinlerinden detay görüntü    

-Genel ve detaylar 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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