Son dakika haberi! Kağıthane'de akıl almaz kaza
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Son dakika haberi! Kağıthane'de akıl almaz kaza

03.12.2020 09:55 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:59
Son dakika haberi! Kağıthane'de akıl almaz kaza

Son dakika habere göre Kağıthane'de sokak arasında kontrolden çıkan araba bina ile istinat duvarı arasında bulunan 10 metrelik boşluğa düştü.

Kağıthane'de sokak arasında kontrolden çıkan araba bina ile istinat duvarı arasında bulunan 10 metrelik boşluğa düştü. Kazada araç sürücüsü yaralanırken araba kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Kağıthane Şirintepe mahallesi Atılgan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdem yaşarın kontrolünde olan 34 PA 5825 plakalı araç sokağa girdiği esnada kontrolden çıktı. Daha sonra sokakta bulunan demir korkulukları kırıp, bina ile istinat duvarı arasına bulunan 10 metrelik boşluğa düştü düştü. Olayı duyan vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri arabayı çıkartmak için çalışma başlattı.

Çıkarılan otomobil bu seferde kablolara takıldı

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Bina boşluğundan çıkarılan otomobil bu seferde sokak ortasında bulunan elektrik kablolarına değme tehlikesi yaşattı. Ekipler tarafından aşağı indirilen araç daha sonra boş bir yere bırakıldı. Kaza sonucu yıkılan demirlerin yerine ise Belediye ekipleri tarafından geçici önlem alındı.

"Biz deprem zannettik"

Mehmet Salih Güney, "Biz içerde oturuyorduk. Büyük bir gürültüyle sarsılıp dışarı çıktık. Sonra demirlerin olmadığını fark ettim. Baktım aşağıda araba var. Arabanın içinde de bir çocuk vardı. Sürücünün durumu iyiydi ambulansla hastaneye gönderdik şu anda arabayı çıkarmak uğraşıyoruz çok büyük bir gürültüydü acayipti biz deprem zannettik" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Kağıthane'de akıl almaz kaza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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