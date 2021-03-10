Kafa kafaya çarpışan motosikletli iki kuryeyi 'kask' kurtardı; o anlar kamerada
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Kafa kafaya çarpışan motosikletli iki kuryeyi 'kask' kurtardı; o anlar kamerada

10.03.2021 22:24 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:35
Kafa kafaya çarpışan motosikletli iki kuryeyi 'kask' kurtardı; o anlar kamerada

İZMİR'in Konak ilçesinde, iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada, metrelerce savrulan iki kurye, kafalarındaki 'kask' sayesinde hafif yaralarla kurtuldu.

İZMİR'in Konak ilçesinde, iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada, metrelerce savrulan iki kurye, kafalarındaki 'kask' sayesinde hafif yaralarla kurtuldu. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, geçen 7 Mart'ta saat 19.00 sıralarında Murat Reis Mahallesi 179 Sokak ve 200 Sokak kesişiminde meydana geldi. 179 Sokaktan çıkan motosikletli kurye, 200 Sokak üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan başka bir kuryeyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir kurye metrelerce savrularak marketin önüne düştü. Diğer kurye ise olduğu yerde kaldı. Her iki kurye de kazada ciddi yara almazken tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; motosikletli iki kuryenin çarpışma anı ve bir kuryenin metrelerce savrulduğu görülürken, kaza sonrası başka bir kuryenin de yardıma koştuğu görüldü.

Kafa kafaya çarpışan motosikletli iki kuryeyi 'kask' kurtardı; o anlar kamerada
Kafa kafaya çarpışan motosikletli iki kuryeyi 'kask' kurtardı; o anlar kamerada
Kafa kafaya çarpışan motosikletli iki kuryeyi 'kask' kurtardı; o anlar kamerada
Kafa kafaya çarpışan motosikletli iki kuryeyi 'kask' kurtardı; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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