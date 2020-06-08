Kadınların fotoğraflarını gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şahıs aranıyor Edirne'nin Keşan ilçesinde, emniyet güçleri, kadınların gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabından paylaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis, kadınların gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabından paylaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KADINLARIN FOTOĞRAFLARINI GİZLİCE ÇEKTİ

Keşan'da kimliği belirsiz bir kişi, çarşı merkezi ve otobüs terminalinde kadınların gizlice çektiği fotoğraflarını hakaret içerikli sözlerle 'elit paylaşım' adlı Twitter hesabından paylaştı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Fotoğraflarının izinsiz olarak sosyal medya hesabında paylaşıldığını görenler, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu. Polis, çarşı merkezindeki banka şubeleri ile iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için çalışmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: DHA