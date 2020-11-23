Son dakika haberi... Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
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Son dakika haberi... Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

23.11.2020 19:07 | Son Güncelleme: 23.11.2020 19:11
Son dakika haberi... Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Gelen son dakika haberine göre 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığında "Tuval Boyama" etkinliği gerçekleştirildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığında "Tuval Boyama" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun eşi Nüvit Yurdagül Başoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Levent Akay'ın eşi Esra Akay, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Jandarma Teğmen Gizem Ayşegül Alanur, resim öğretmeni Derya Ültan ve kadın jandarma astsubayları katıldı.

Katılımcılar, "Şiddet Yoksa Dünya Güzel" mesajı verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çiftçi

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