Son dakika! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada: Önce küfür yağdırdı sonra defalarca tokatladı - Haberler
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Son dakika! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada: Önce küfür yağdırdı sonra defalarca tokatladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Sokak ortasında kadına şiddet kamerada: Önce küfür yağdırdı sonra defalarca tokatladı Vatandaşlar ise şiddet anlarını sadece izledi Esenyurt'ta bir şahıs, sokak ortasında araba içinde bulunan kadına önce küfür yağdırdı sonra defalarca tokatladı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Sokak ortasında kadına şiddet kamerada: Önce küfür yağdırdı sonra defalarca tokatladı

Vatandaşlar ise şiddet anlarını sadece izledi

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir şahıs, sokak ortasında araba içinde bulunan kadına önce küfür yağdırdı sonra defalarca tokatladı. Yoldan geçen vatandaşların ise olaya müdahale etmeden dakikalarca izlemesi pes dedirtti. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Sultaniye mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında araç içinde oturan kadın ile, araç dışında bekleyen bir şahıs bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladılar. Araba içinde sinir krizi geçiren kadın, olay yerinden gitmek isterken araç dışında bekleyen şahıs ise genç kadına dakikalarca hakaret ve küfürler yağdırdı. Kadının arabadan çıkmasını isteyen şahıs, daha sonra kadını tokatlamaya başladı. Çevredeki vatandaşların ise dakikalarca olaya müdahale etmeden izlemesi pes dedirtti. Bir süre sonra araç olay yerinden uzaklaşırken maganda aracın arkasından baka kaldı. Yaşanılan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada: Önce küfür yağdırdı sonra defalarca tokatladı

Son dakika! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada: Önce küfür yağdırdı sonra defalarca tokatladı

Son dakika! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada: Önce küfür yağdırdı sonra defalarca tokatladı

Son dakika! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada: Önce küfür yağdırdı sonra defalarca tokatladı

Son dakika! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada: Önce küfür yağdırdı sonra defalarca tokatladı

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İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Son Dakika Haberleri

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